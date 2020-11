Volley, numeri e statistiche di Lube-Vibo Valentia

Lube – Vibo Valentia, numeri e curiosità alla vigilia della sfida.

Domenica 15 novembre (ore 17 a porte chiuse con diretta Rai Sport) all’Eurosuole Forum va in scena la sfida numero 35 tra Cucine Lube Civitanova e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. I cucinieri hanno raccolto 28 vittorie negli scontri diretti, di cui 17 nei 19 confronti in casa, mentre i calabresi si sono imposti in sei occasioni. Sono 15 i successi consecutivi dei biancorossi.

L’ultima volta che le due squadre si sono trovate faccia a faccia nell’undicesima giornata di Regular Season è accaduto nella stagione 2012/13, quando la Lube si impose 3-1 al Fontescodella di Macerata. Nelle ultime due sfide disputate all’Eurosuole Forum, invece, Civitanova ha avuto la meglio con il massimo scarto in entrambe le occasioni. Nell’annata 2017/18 Civitanova ha centrato lo scarto massimo contro i calabresi (30 punti) imponendosi con il risultato di 3-1 (25-18, 20-25, 25-10, 25-12) nella prima giornata di ritorno tra le mura amiche, grazie anche alla grande prova di Juantorena. Stregata la doppia sfida di Regular Season 2011/12, che ha visto il successo della Callipo in 4 set tra le mura amiche e al tie break nelle Marche.