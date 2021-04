Volley, Pasqua in campo per la Lube contro Trento

Cucine Lube in campo contro Trento domenica (ore 17) all’Eurosuole Forum per Gara 3 di Semifinale Scudetto.

Il testa a testa della Semifinale Scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino torna all’Eurosuole Forum nel giorno di Pasqua: domenica 4 aprile (ore 17, diretta Eleven Sports e Radio Arancia) va in scena Gara 3 della serie al meglio dei cinque match. La situazione è attualmente sull’1-1.

Giovedì, alla BLM Group Arena in Gara 2, i cucinieri di Gianlorenzo “Chicco” Blengini hanno riscattato la beffa della partita d’esordio imponendosi sui gialloblù di Angelo Lorenzetti in tre set. Nel primo parziale il braccio di ferro si è spezzato solo nel finale con vittoria 25 a 23, mentre al rientro in campo Juantorena e compagni hanno messo alle corde i rivali creando una distanza di sicurezza che si è rivelata fondamentale quando i padroni di casa sono cresciuti in precisione sfiorando la clamorosa rimonta e cedendo 25 a 23. Nel terzo set ottima gestione del sestetto marchigiano, capace di lasciare Trento a 17 punti.

Una prova solida di tutti i reparti con il servizio e la difesa come elementi cardine di una vittoria esterna fortemente voluta. L’obiettivo dei campioni del mondo è riproporre la stessa cattiveria agonistica tra le mura amiche nel giorno di Pasqua, forti della forma più brillante di Luciano De Cecco e Yoandy Leal, che stanno recuperando le energie gradualmente, e con il capitano Osmany Juantorena che a Trento ha dimostrato di poter gestire il fastidio alla mano destra.

Chi vincerà la sfida dell’Eurosuole Forum potrà giocare per il passaggio del turno nel successivo match infrasettimanale. Gara 4 è in programma mercoledì 7 aprile (orario e programmazione da definire). Nell’altra serie di Semifinale Perugia ha già vinto due partite contro Monza, che in Gara 3 proverà a riaprire il discorso.

Gara 1, domenica 28 marzo 2021

Lube – Trento 2-3 (25-23, 21-25, 25-21, 24-26, 12-15).

Gara 2, giovedì 1 aprile 2021

Trento – Lube 0-3 (23-25, 23-25, 17-25).

La rivale di giornata: ultima formazione di Trento in Campionato

In Gara 2 di Semifinale il sestetto di Lorenzetti è sceso in campo alla BLM Group Arena con Giannelli in cabina di regia per la bocca da fuoco Abdel-Aziz, al centro Lisinac e l’ex bandiera biancorossa Podrascanin, di mano Michieletto e Lucarelli, nel ruolo di libero Rossini. Nel secondo set Kooy è partito in banda al posto di Michieletto. Nell’arco del match sono entrati De Angelis e Sosa Sierra.

Parla Robertlandy Simon (centrale Cucine Lube Civitanova): “In Gara 2 abbiamo alzato il livello sconfiggendo una grande squadra nel suo palazzetto. La battuta ci ha permesso di esprimere il nostro gioco migliore esaltando attacco e muro, ma anche la difesa è stata tanta roba. Ora siamo concentrati sul match di Pasqua. Come ho già ripetuto in passato, la Lube è una famiglia e tutti uniti riusciamo a superare gli ostacoli più complessi. A furia di allenarci, chi era stato fuori per Covid sta recuperando la forma. Domenica dobbiamo avere in campo la stessa carica tirata fuori a Trento perché tra due grandi squadre l’approccio può fare la differenza. Dobbiamo continuare così e mettere in difficoltà i nostri rivali, tutti grandi giocatori. Non faccio più di tanto caso ad ace, primi tempi e colpi personali, ciò che conta è aiutare la squadra”.

Ricardo Lucarelli (schiacciatore Itas Trentino): “Dopo la sconfitta in tre set di Gara 2 dobbiamo essere bravi a cambiare la nostra mentalità e ripartire a testa alta, perché le prime due partite della serie raccontano che se riusciamo a tenere bene in ricezione possiamo giocarci le nostre carte sino in fondo. Possiamo ovviamente fare meglio, si riparte dall’1-1”.

Gli arbitri della gara: Simone Santi di Città di Castello (PG) e Ilaria Vagni (PG).

Precedenti: sfida numero 80

La Cucine Lube Civitanova ha affrontato Trento 79 volte. I biancorossi hanno vinto 44 volte, i gialloblù si sono imposti in 35 occasioni.

Precedenti in stagione: sfida numero 7

6 gare – 2 in Semifinale Play Off (1 successo Lube, 1 successo Trento), 2 in Regular Season (1 successo Trento, 1 successo Lube), 2 in Del Monte® Supercoppa (1 successo Trento, 1 successo Lube con successo al Golden Set).

Precedenti nei Play Off: sfida numero 15

14 gare – 2 in Semifinale 2020/21 (1 successo Lube, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Lube, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

Gli ex del match: Osmany Juantorena a Trento dal 2009/10 al 2012/13, Dick Kooy alla Lube nel 2012/13, Marko Podrascanin alla Lube dal 2008/09 al 2015/16.

Giocatori a caccia di record

Nei Play Off: Yoandy Leal – 16 punti ai 200, Robertlandy Simon – 14 punti ai 400 (Cucine Lube Civitanova), Srecko Lisinac – 5 punti ai 100, Marko Podrascanin – 3 punti ai 700 (Itas Trentino).

In carriera: Enrico Diamantini – 9 punti ai 900, Robertlandy Simon – 17 punti ai 1600, – 1 attacco vincente ai 1000 (Cucine Lube Civitanova), Andrea Argenta – 6 punti ai 1600 (Itas Trentino).

Come seguire il match

Diretta Eleven Sports con la telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radio sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva martedì alle ore 21 e mercoledì alle 14 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con la telecronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.