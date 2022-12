Volley, per la Lube si avvicina un tris di impegni casalinghi

La Cucine Lube Civitanova torna in palestra dopo due giorni liberi concessi al termine del blitz all’Arena di Monza con impresa per 3-1 contro l’Allianz Milano. Nel posticipo del 10° turno di SuperLega Credem Banca è arrivata la terza vittoria di fila in altrettante trasferte tra Champions League e campionato. Dopo il 3-1 corsaro in Belgio alla Tomabel Hall di Roeselare con lo Knack e la rimonta al tie break al PalaBancaSport di Piacenza con la Gas Sales Bluenergy, è arrivato l’exploit in Brianza contro i meneghini.

A.S. Volley Lube attiva anche fuori dal campo con la Campagna Abbonamenti Invernale e la prenotazione delle maglie da gioco natalizie Joma LIMITED EDITION CHRISTMAS 2022

La situazione

Primi nella Pool C del massimo torneo continentale con 3 vittorie su 3, con gli ultimi due successi in Regular Season i campioni d’Italia hanno migliorato la situazione in SuperLega agganciando la WithU Verona a 17 punti e strappando il pass per i Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia. Il quarto posto è degli scaligeri per il miglior quoziente set, ma capitan De Cecco e compagni sono padroni del proprio destino. Civitanova può presentarsi ai Quarti di coppa da testa di serie vincendo con qualsiasi risultato il recupero dell’8ª di andata con l’Emma Villas Aubay Siena, in programma mercoledì 21 dicembre (20.30) all’Eurosuole Forum. Questo perché Modena e Trento, rispettivamente seconda a 20 punti e terza a 19 punti, hanno chiuso in anticipo il girone di andata con 6 vittorie e 5 sconfitte. Ai biancorossi (6 vittorie e 4 sconfitte), che hanno già giocato a ottobre la sfida dell’ultimo turno con la capolista Sir Safety Susa Perugia, per chiudere l’andata resta il già citato recupero con Siena, ultima a 3 punti. Prima, però, gli uomini di Chicco Blengini dovranno scendere in campo tra le mura amiche anche il 14 dicembre (ore 19) con il Tours VB per la 1ª giornata di ritorno della Pool C europea e domenica 18 dicembre (ore 18) con la Gioiella Prisma Taranto per la 1ª giornata di ritorno della massima divisione italiana.

Programma di lavoro da giovedì 8 dicembre a mercoledì 14 dicembre

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Riposo – Tecnica

Sabato: Pesi – Tecnica

Domenica: Riposo – Riposo

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – 1° turno di ritorno Pool C di Champions League VS Tours VB (ore 19 all’Eurosuole Forum di Civitanova)