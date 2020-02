Volley, preparazione Lube in vista della Coppa Italia

Riprende oggi il lavoro della Cucine Lube Civitanova, in vista di una importantissima settimana che condurrà verso uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Final Four di Del Monte Coppa Italia, in programma sabato e domenica 22-23 febbraio all’Unipol Arena di Bologna (in campo alle ore 16 di sabato in Semifinale VS Trento). Prima di andare a caccia della coccarda tricolore, però, Juantorena e compagni saranno alle prese con l’ultima giornata del girone di Champions League: mercoledì 19 (ore 20.30) arriva all’Eurosuole Forum il Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul per l’impegno conclusivo della Pool A.

Dopo il lunedì di riposo concesso dallo staff tecnico biancorosso, martedì doppio allenamento per gli uomini di De Giorgi: pesi al mattino e tecnica al pomeriggio, mercoledì la consueta seduta mattutina pre-gara. Giovedì pomeriggio ultima seduta all’Eurosuole Forum, poi venerdì partenza per Bologna dove i cucinieri testeranno per la prima volta il campo dell’Unipol Arena, già teatro dell’ultima vittoria biancorossa in Coppa Italia nel 2017.

Il programma della settimana dal 17 al 23 febbraio

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Leg 6 Champions League vs Fenerbahce (Eurosuole Forum Civitanova ore 20.30)

Giovedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Venerdì: Viaggio – Tecnica

Sabato: Tecnica – Semifinale Coppa Italia vs Trento (Unipol Arena Bologna ore 16.00)

Domenica: da definire in base al risultato del sabato