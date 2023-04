Volley, prevendita aperta per il primo atto di semifinale tra Lube e Milano

A.S. Volley Lube comunica l’apertura della prevendita biglietti online e shop Vivaticket (dalle 17 di oggi anche al botteghino) per Gara 1 della Semifinale Play Off SuperLega Credem Banca tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano, match di giovedì 13 aprile (20.30) all’Eurosuole Forum.

La gara è compresa nell’abbonamento stagionale.

Semifinale inedita tra due Club che finora si sono confrontati in Regular Season e Coppa Italia. In virtù del miglior piazzamento della Lube al termine della prima fase (quarto posto) rispetto ai meneghini (ottavi), la squadra campione d’Italia avrà fattore campo favorevole in Gara 1, Gara 3 ed eventuale Gara 5, l’Allianz giocherà in casa Gara 2 e l’eventuale Gara 4.

Alle porte altre battaglie sportive come quelle appena vissute contro Verona. Nei Quarti la Lube ha domato gli scaligeri solo una volta essersi trovata spalle al muro, sotto di due gare nella serie, mentre l’Allianz ha agganciato sia in Gara 2 sia in Gara 4 la corazzata Perugia per poi piazzare il colpo esterno nella bella al PalaBarton. Segnale che deve far riflettere bene, soprattutto dopo gli scivoloni biancorossi nei Quarti di coppa Italia contro l’Allianz all’Eurosuole Forum, con gli ambrosiani capaci di estromettere per due anni di fila Civitanova dalla F4 del trofeo che assegna la coccarda tricolore. Per avere la meglio degli uomini di Piazza servirà la migliore Lube possibile. L’energia dei Predators sugli spalti sarà il carburante più indicato per un viaggio irto di insidie.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita all’Eurosuole Forum da martedì e mercoledì ore 17-19, giovedì ore 10-12.30 e 17.30-inizio match.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)