Volley, prevendita per la sfida di Coppa Italia tra Lube e Monza

A.S. Volley Lube comunica che è aperta la prevendita biglietti online e nei punti vendita Vivaticket per la sfida di Del Monte® Coppa Italia tra la Cucine Lube Civitanova e l’Allianz Milano, Quarto di Finale in gara unica in programma giovedì 29 dicembre (ore 20.30) all’Eurosuole Forum. Il 27 dicembre avrà inizio anche la prevendita al botteghino negli orari indicati.

Tanti ingredienti per un match che potrebbe diventare epico: il rendimento in crescita dei campioni d’Italia, il secondo posto in campionato centrato al termine del girone di andata, la volontà di riscattare l’eliminazione nei Quarti di Coppa Italia patita lo scorso anno proprio contro i meneghini all’Eurosuole Forum, lo stimolo di fronteggiare una rivale di valore, ma soprattutto la consapevolezza di avere al proprio fianco tifosi speciali che possono fare la differenza. Gli uomini di Chicco Blengini sono pronti a dare tutto in una partita da dentro o fuori. La vincente accederà alla Final Four di Roma.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum martedì 27 e mercoledì 28 dicembre (17-19), giovedì 29 dicembre (ore 18-inizio gara).

Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)