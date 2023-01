Volley, prima sfida casalinga del 2023 per Lube contro Monza

In arrivo il primo match all’Eurosuole Forum del 2023 per la Cucine Lube Civitanova, intenzionata a ripartire con decisione in SuperLega Credem Banca sfruttando l’euforia della vittoria di martedì scorso a Lisbona in CEV Champions League. Domani, domenica 15 gennaio, nell’anticipo delle 15.30 (con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia), i campioni d’Italia ospiteranno la Vero Volley Monza per la 4ª giornata di ritorno della Regular Season.

Quella con il sestetto brianzolo è la prima di due partite tra le mura amiche. Sabato 21 gennaio (ore 18), infatti, i biancorossi ospiteranno nel proprio quartier generale l’Itas Trentino per il 5° turno di ritorno. Due impegni in casa tutt’altro che agevoli, ma che potrebbero ridare lo slancio necessario ai campioni d’Italia, caduti con l’Allianz Milano in Coppa Italia nell’ultimo match del 2022 all’Eurosuole Forum e disinnescati dalla Valsa Group Modena al PalaPanini nel primo incontro del nuovo anno in SuperLega Credem Banca.

Capitan Luciano De Cecco e compagni hanno vinto 5 delle ultime 6 gare di campionato e sono terzi in classifica con tre lunghezze di ritardo da Modena, ma devono guardarsi le spalle dai tentativi di sorpasso di Trento e Piacenza

Il girone di ritorno sta riproponendo una Vero Volley Monza molto competitiva. Fatta eccezione per il giro a vuoto casalingo con gli imbattuti campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia, gli uomini di Massimo Eccheli hanno centrato due vittorie significative, il successo esterno nel derby con l’Allianz Milano e la vittoria in casa agguantata con la Gioiella Prisma Taranto. Il team lombardo occupa il nono posto a -1 dalla WithU Verona. Il recente ingaggio dello schiacciatore cubano con passaporto italiano Yosvany Hernandez Cardonell, reduce dall’esperienza in Cina e abile anche come opposto, può rivelarsi importante nel cammino di un team che al momento ha il bomber Georg Grozer indisponibile.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 42, Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 26, Itas Trentino 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Top Volley Cisterna 21, Allianz Milano 20, WithU Verona 19, Vero Volley Monza 18, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 10, Emma Villas Aubay Siena 6.

L’ultima formazione della Vero Volley Monza

Vittoriosa per 3-1 in casa contro Taranto nel 3° turno di ritorno della Regular Season, Monza si è disposta con Zimmermann al palleggio per Szwarc terminale offensivo, Davyskiba e Maar laterali, Di Martino e Galassi al centro, Federici libero. Nell’arco del match c’è stato spazio anche per Beretta.

Parla Francesco D’Amico (Cucine Lube Civitanova):

“A Lisbona siamo stati bravi con il nostro gioco a far sembrare semplice un match che in realtà presentava delle insidie. Ora torniamo all’Eurosuole Forum, arriva una rivale impegnativa come Monza, che all’andata ci ha fatto male dai nove metri. Cercheremo di prendere le contromisure e limitarli in battuta. Dopo la sconfitta a Modena vogliamo riprendere la marcia in SuperLega e il doppio turno casalingo, seppur contro rivali preparate come Monza e Trento, offrirà due chance per prendere punti importanti davanti ai nostri tifosi e capire bene il nostro reale livello”.

Parla Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza):

“Siamo molto contenti del periodo che stiamo vivendo, sia per il lavoro che stiamo svolgendo che per i risultati che stanno arrivando. Ci aspetta ora una gara complicata, come tutte del resto, contro una Civitanova giovane ma di grande talento. Dovremo essere continui ed efficaci in battuta, fondamentale che all’andata fu determinante quanto il calore del nostro pubblico. Il 3-0 firmato fu una piccola sorpresa, dato che eravamo in un tunnel, con l’esordio di Zimmermann in regia che fu molto importante per noi. Cercheremo di offrire una prestazione di alto livello nella fase side-out, credendo prima di tutto nelle nostre possibilità: la chiave di tutto”.

Gli arbitri del match

Vincenzo Carcione di Roma e Andrea Puecher di Modena

Incrocio numero 22

Le squadre si sono incontrate 21 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 19 vittorie a 2.

Ex: nessuno.

Giocatori a caccia di record

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Gabi Garcia Fernandez – 4 punti ai 100 ,Marlon Yant Herrera – 14 punti ai 100, Ivan Zaytsev – 34 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Stephen Maar – 23 punti ai 200 (Vero Volley Monza).

In carriera: Barthelemy Chinenyeze – 1 gara alle 100 giocate (Cucine Lube Civitanova); Stephen Maar – 1 punto ai 2000, Arthur Szwarc – 4 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza).

