Volley, replica del trionfo mondiale Lube su Sky

Rivivi il trionfo al Mondiale per Club 2019! Sky Sport regala un’eccezionale occasione a tutti i nostri tifosi e agli appassionati del volley. Doppio appuntamento venerdì e sabato per emozionarsi di nuovo ripensando alla grande vittoria iridata ottenuta in Brasile lo scorso 8 dicembre.

Venerdì 10 alle 19.30 il capitano della Cucine Lube Civitanova, Osmany Juantorena, sarà ospite in diretta su Sky Sport 24 (canale 200), si parlerà di Mondiale per Club e non solo con Eleonora Cottarelli e Marco Nosotti.

Sabato 11 alle ore 17.00 su Sky Sport Arena (canale 204), invece, la replica della Finalissima vinta contro il Sada Cruzeiro che ha consegnato alla Cucine Lube Civitanova il titolo FIVB di campione del mondo.