Volley, rinnovata la partnership tra Lube e Delta Motors

Mani sul volante a testa alta. A.S. Volley Lube e Delta Motors S.p.A. rinnovano la partnership per la quinta stagione di fila.

Anche nel 2021/22 il Concessionario Ufficiale Mercedes-Benz per le province di Ancona e Macerata continuerà a tifare e supportare il Club Campione d’Italia e del Mondo.

Una sinergia di prestigio con il brand automobilistico più vincente nelle maggiori gare internazionali. Accoppiata perfetta per condividere insieme la stessa strada, guidati dalla passione per l’eccellenza e per il raggiungimento delle migliori performance.

Beppe Cormio (Dg A.S. Volley Lube): “Per noi si tratta di un privilegio perché possiamo dare in dotazione ai giocatori il meglio che ci sia in termini di comodità, sicurezza e assistenza, le auto della Mercedes-Benz. Tutto quello di cui abbiamo bisogno ci viene fornito in tempo reale, con grande professionalità. Abbiamo al nostro fianco un partner ideale. Siamo contenti che l’intesa continui e ci auguriamo di viaggiare insieme per molto tempo”.

Gerardo Savini (Ad Delta Motors S.p.A.): “Siamo fieri di riconfermarci al fianco della Lube Volley, l’eccellenza dello sport che brilla di luce propria al pari del brand automobilistico che rappresentiamo, Mercedes-Benz. Connubio perfetto e vincente, oramai consolidato in diversi anni di collaborazione. Che il viaggio continui!”