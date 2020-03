Volley, Roeselare-Lube: le parole dei protagonisti

Quarti Champions League, le parole dei biancorossi dopo la vittoria in Belgio della Lube.

Fefè De Giorgi: “Siamo contenti di questo risultato: un tre a zero importante, è il primo passo verso la semifinale. Siamo venuti sapendo che sarebbe stato un campo caldo, per loro era l’evento dell’anno col palazzetto pieno. È una squadra che non va sottovalutata in battuta e difesa perché possono fare la differenza. È stato importante vincere il primo set che abbiamo condotto fin dall’inizio, siamo stati bravi a tenere dopo aver subito qualche palla in ricezione e sfruttare le nostre qualità”.

Bruno: “Abbiamo fatto una buona prestazione. Nel primo set abbiamo iniziato bene, poi loro ci hanno fatto qualche ace di troppo, abbiamo abbassato la concentrazione e in contrattacco non abbiamo messo giù delle palle importanti. Il set è stato giocato punto a punto, sapevamo che loro avrebbero spinto fin dall’inizio per metterci in difficoltà. Dal secondo set abbiamo migliorato il nostro contrattacco e questo ha fatto sì che la partita diventasse più tranquilla”.

Stijn D’Hulst: “È stato bello ed emozionante tornare qui, nel Club in cui ho giocato molti anni. Sono ovviamente molto contento che abbiamo vinto 3 a 0, un risultato importante per il nostro percorso in Europa”.