Volley, Rychlicki (Lube): Abbiamo le gambe pesanti

“Tutti abbiamo un po’ le gambe pesanti per la prima fase di preparazione – dice l’opposto lussemburghese della Cucine Lube Civitanova, Kamil Rychlicki, nel giorno del ritorno al lavoro per la settimana numero 7 di lavoro – però piano piano stiamo iniziando a giocare con sempre più ritmo e a pensare ai nostri primi impegni in campo che si avvicinano sempre più. Mercoledì e giovedì, inoltre, avremo l’opportunità di farlo ancora meglio grazie agli allenamenti congiunti che svolgeremo qui all’Eurosuole Forum insieme a Perugia: sarà un’occasione importante, in casa nostra, per testare il nostro gioco con una formazione di assoluto livello come la Sir”.

“Rispetto ad un anno fa – continua Kamil, al secondo anno con la maglia biancorossa e con un Mondiale per Club e una Coppa Italia già vinti – abbiamo iniziato ad allenarci da subito praticamente tutti insieme e devo dire che è proprio tutta un’altra atmosfera in palestra. Questo ci permette di lavorare benissimo e io posso affermare di sentirmi ancora di più a casa, visto che sono qua da ormai più di un anno: conosco bene l’ambiente, so come si lavora qui e sicuramente l’approccio alla nuova stagione è più semplice. I miei obiettivi personali? Vincere, come è per tutti quelli che giocano con la Cucine Lube Civitanova, questo è il nostro target”.