Volley, Scudetto Lube: è il 24° titolo in bacheca

Titolo numero 24 per la Cucine Lube Civitanova.

La Cucine Lube Civitanova chiude la stagione con una fantastica doppietta tricolore. Dopo la settima Del Monte® Coppa Italia vinta a fine gennaio, il Club biancorosso ha chiuso il cerchio arricchendo la bacheca con il sesto Scudetto. All’Eurosuole Forum il sodalizio biancorosso ha centrato il titolo numero 24 della sua storia. I campioni del mondo, di Europa e d’Italia vantano ora 6 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppe Italia, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe.

Con il successo odierno contro Perugia, Juantorena e compagni hanno centrato la sesta vittoria su dieci incroci stagionali con i Block Devils chiudendo la serie di finale in quattro incontri. Già qualificati per la CEV Champions League e soddisfatti per il secondo titolo stagionale, i cucinieri sono reduci dall’ennesima dimostrazione di forza contro un’avversaria di altissimo livello. Una conclusione di stagione con lieto fine per proprietà, dirigenza, giocatori e staff che dedicano il successo ai supporter, assenti sugli spalti, ma sempre presenti nei pensieri degli atleti dopo ogni vittoria e ogni singola esultanza.