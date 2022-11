Volley, settima sfida tra Lube e Piacenza: cucinieri in vantaggio

Trasferta in Emilia-Romagna nel 9° turno di SuperLega Credem Banca. Domenica 27 novembre (ore 18) la Cucine Lube Civitanova sarà di scena al PalaBancaSport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per il settimo faccia a faccia della storia tra i due Club. I cucinieri si sono imposti in 5 dei 6 precedenti concedendo 5 set sui 22 totali, con 351 punti realizzati e 475 subiti.

Una vittoria per parte nella passata stagione. Gli emiliani hanno registrato la prima vittoria assoluta con i cucinieri nella 2a giornata di andata della Regular Season espugnando l’Eurosuole Forum al tie break con i 35 punti personali di uno scatenato Adis Lagumdzija (25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15). Nella gara di ritorno, sul campo dei piacentini, gli uomini di Chicco Blengini si sono rifatti con il massimo scarto. Il dominio marchigiano del primo e del terzo parziale è stato intervallato dal braccio di ferro vinto ai vantaggi sempre dalla Lube (17-25, 28-30, 21-25).

Il punteggio più alto è maturato nel primo dei due faccia a faccia della scorsa annata con i 211 punti della sfida persa al tie break da Civitanova in casa.

Il set più tirato resta il primo (29-31) della vittoria a Piacenza centrata dalla Lube in quattro set nella 5ª giornata di andata del 2020/21.

Il set più agevole vinto da Civitanova è stato il terzo della 1ª giornata di ritorno della stagione 2019/20, con il 13-25 nel match conquistato con il massimo scarto dai cucinieri a Piacenza: in quella sfida si era raggiunto anche lo scarto massimo di tutti i precedenti, con i 27 punti in favore di Civitanova (20-25, 15-25, 13-25).