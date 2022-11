Volley, settimana dal sapore europeo per la Lube

In casa Cucine Lube Civitanova si è aperta un’altra settimana importante, quella dell’esordio nella Pool C di CEV Champions League.

Mercoledì 9 novembre, alle 19, sul tappeto dell’Eurosuole Forum, i campioni d’Italia faranno il proprio esordio nel massimo torneo continentale per Club affrontando per la prima volta una squadra portoghese. Nelle Marche arriverà lo Sport Lisboa e Benfica, formazione lusitana approdata alla Fase a Gironi dai preliminari.

Sul fronte biancorosso, intanto, si è generato entusiasmo. Forte del successo sofferto tra le mura amiche in rimonta contro la WithU Verona nella sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca, la Lube si è portata al terzo posto in classifica con 12 punti all’attivo mostrando ulteriori progressi nel gioco e nella mentalità grazie alla capacità di reagire nelle situazioni difficili. Sotto 1-0 contro gli scaligeri, che in classifica tallonavano Luciano De Cecco e compagni, gli uomini di Chicco Blengini hanno saputo stringere i denti in un estenuante punto a punto per poi piazzare le accelerate decisive nei momenti clou della contesa.

La settimana di lavoro si aprirà nel pomeriggio di oggi con una doppia seduta di pesi e tecnica. I cucinieri, dopo l’impegno europeo, torneranno a concentrarsi sulla SuperLega in vista della trasferta del 7° turno, domenica 13 novembre (ore 18), sul campo della Top Volley Cisterna, che segue i biancorossi a -2.

Programma Settimanale

Lunedì: riposo, pesi + tecnica

Martedì: riposo, tecnica

Mercoledì: tecnica, 1° Leg Pool C di Champions League VS Sport Lisboa e Benfica (ore 19 all’Eurosuole Forum di Civitanova)

Giovedì: riposo

Venerdì: pesi, tecnica

Sabato: tecnica, partenza

Domenica: tecnica, 7ª giornata di SuperLega VS Cisterna (ore 18 al PalaSport di Cisterna di Latina)