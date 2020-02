Volley, settimana di fuoco per la Lube

È già tornata al lavoro la Cucine Lube Civitanova dopo la vittoria su Verona, un secco 3-0 che ha sancito la quindicesima vittoria su sedici gare in SuperLega e la conferma del primo posto in classifica per Juantorena e compagni. Nel pomeriggio di lunedì seduta di pesi e tecnica per gli uomini di De Giorgi, in prospettiva di una settimana che proporrà, come ormai di consueto in questa intensa stagione, due impegni, entrambi in SuperLega.

Mercoledì (ore 20.30) al PalaPanini di Modena sarà il momento del big match contro la Leo Shoes, scontro al vertice per la sesta giornata di ritorno del massimo campionato. E domenica (ore 18) i biancorossi saranno di nuovo in campo all’Eurosuole Forum per la settima di ritorno, avversario di turno la Consar Ravenna. Martedì pomeriggio, dopo la seduta di tecnica pomeridiana, la Cucine Lube Civitanova raggiungerà Modena dove mercoledì mattina sosterrà il consueto allenamento pre-gara. Giovedì l’unico giorno di riposo per i cucinieri, che già venerdì torneranno al lavoro all’Eurosuole Forum (in programma un doppio allenamento di pesi al mattino e tecnica il pomeriggio) con l’obiettivo Ravenna.

Il programma della settimana dal 3 al 9 febbraio

Lunedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica+ Viaggio

Mercoledì: Tecnica – 6a giornata ritorno SuperLega vs Modena (PalaPanini Modena ore 20.30)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – 7a giornata ritorno SuperLega vs Ravenna (Eurosuole Forum Civitanova ore 18.00)