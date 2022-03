Volley, settimana di recuperi per la Lube in Superlega

Doppio impegno di campionato in vista per i biancorossi! La Cucine Lube Civitanova è tornata in palestra alle 16.30 di ieri dopo la settima vittoria consecutiva in Regular Season centrata ieri a Taranto contro la Gioiella Prisma.

Appena il tempo di rientrare dalla lunga trasferta che gli uomini di Chicco Blengini si sono subito rimessi al lavoro per preparare il recupero della 9a giornata di ritorno in programma mercoledì 2 marzo alle 20.30 contro la Top Volley Cisterna all’Eurosuole Forum e il big match di sabato 5 marzo alle 20.30 contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena al PalaPanini, valido come recupero della 6a giornata di ritorno. La difesa del secondo posto e la qualificazione per le Coppe passerà anche da queste due sfide delicate contro squadre a caccia di punti e dal grande potenziale.

L’effetto Juantorena ha dato molto entusiasmo a compagni e tifosi. La convocazione del capitano per l’ultimo match dopo un lungo stop ha suscitato molta euforia tra gli sportivi biancorossi e tra gli amanti del volley di tutta Italia. Così come il suo incitamento ininterrotto durante la sfida è stato molto apprezzato dalla squadra. Osmany lavora per rientrare con la giusta cautela.

Programma di lavoro da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo

Lunedì: Riposo – Pesi + Tecnica

Martedì: Riposo – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Recupero 9a di ritorno Superlega vs Cisterna (ore 20.30 all’Eurosuole Forum)

Giovedì: Riposo – Pesi + Tecnica

Venerdì: Riposo – Tecnica e Partenza

Sabato: Tecnica – Recupero 6a di ritorno SuperLega vs Modena (ore 20.30 al PalaPanini di Modena)

Domenica: Riposo – Pesi + Tecnica