Il sorteggio della CEV Champions League 2021, andato in scena oggi in Lussemburgo, ha definito le squadre che la Cucine Lube Civitanova affronterà nella fase a gironi (4th Round) della massima competizione europea. Le mani del palleggiatore trentino Simone Giannelli, ospite della CEV per estrarre le sfere con all’interno i nomi delle formazioni iscritte, hanno assegnato ai biancorossi la Pool B: sarà ancora derby italiano per Juantorena e compagni: insieme ai cucinieri, infatti, sono stati inseriti i connazionali della Sir Sicoma Monini Perugia, i turchi dell’Arkas Izmir e i francesi del Tours VB. Per il quarto anno consecutivo (Perugia, Modena, Trento e ancora Perugia) gli uomini di Fefè De Giorgi trovano dunque la sfida con una italiana già nella fase a gironi.

I precedenti con i tre avversari

I biancorossi ritrovano i turchi dell’Izmir, incontrati in Europa nella Finale di Challenge Cup del 2011 (vinta poi proprio dai cucinieri) e nei Playoff 12 dell’edizione 2016 della Champions League (passaggio del turno per la Cucine Lube). Torna la sfida con europea con Perugia, invece, dopo la Semifinale del 2017 (vinta dagli umbri 3-2) e l’incrocio nella fase a gironi dell’edizione 2018 (3-2 e 3-0 sempre a favore della Sir). Sarà invece la prima volta nella massima competizione europea con il Tours VB, formazione guidata dall’ex libero biancorosso Hubert Henno.

In base alle indicazioni fornite dalla CEV, la Cucine Lube Civitanova giocherà secondo questo calendario (le date dei primi cinque turni possono variare tra le opzioni).

17, 18 o 19 novembre 2020: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA) – Sir Sicoma Monini PERUGIA (ITA)

1, 2 o 3 dicembre 2020: TOURS VB (FRA) – Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

15, 16 o 17 dicembre 2020: Arkas IZMIR (TUR) – Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

20 o 21 gennaio 2021: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA) – TOURS VB (FRA)

2, 3 o 4 febbraio 2021: Sir Sicoma Monini PERUGIA (ITA) – Cucine Lube CIVITANOVA (ITA)

10 febbraio 2021: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA) – Arkas IZMIR (TUR)

Tutte le Pool della fase a gironi (4th Round)

Pool A: Grupa Azoty Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL), Fenerbahce HDI Sigorta ISTANBUL (TUR), Lindemans AALST (BEL), PGE Skra BE?CHATÓW (POL)

Pool B: Cucine Lube CIVITANOVA (ITA), Arkas IZMIR (TUR), TOURS VB (FRA), Sir Sicoma Monini PERUGIA (ITA)

Pool C: Zenit KAZAN (RUS), BERLIN Recycling Volleys (GER), ACH Volley LJUBLJANA (SLO), Team dal turno preliminare (Pool G)

Pool D: Leo Shoes MODENA (ITA), Verva WARSZAWA Orlen Paliwa, Knack ROESELARE (BEL), Kuzbass KEMEROVO (RUS)

Pool E: Lokomotiv NOVOSIBIRSK (RUS), VfB FRIEDRICHSHAFEN (GER), Cez KARLOVARSKO (CZE), Team dal turno preliminare (Pool H)