Volley, Superlega: stasera Lube di scena a Ravenna

Sabato (ore 18) Ravenna – Lube per la seconda di ritorno con diretta Rai Sport

Rinvigorita dalle due vittorie casalinghe ravvicinate contro Verona (3-1 nella 1ª di ritorno) e Cisterna (3-0 nel recupero della 9ª di andata), la Cucine Lube Civitanova scende in campo domani (sabato 5 dicembre, ore 18, con diretta Rai Sport, live streaming su raiplay.it e Radio Arancia) al Pala De Andrè di Ravenna contro i rivali della Consar Ravenna per il 2° turno di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca.

Secondi in classifica con 29 punti, a -1 da Perugia dopo il botta e risposta infrasettimanale a distanza nelle gare di recupero, i cucinieri sono concentrati sulla sfida contro il sestetto di Marco Bonitta, memori della rimonta subita in casa nel girone di andata, da 2-0 a 2-2. Gara poi conclusa con il successo di Juantorena e compagni al tie break, ma costata un punto utile. Reduce dalla sconfitta a Piacenza, la Consar è al momento 11ª a quota 6 con 8 gare giocate.

Nel programma di oggi è previsto un allenamento tecnico prima della partenza in serata. Domani mattina si terrà la rifinitura sul campo ravennate.

La rivale di giornata

Età media più bassa e organico rinnovato nella decima partecipazione consecutiva di Ravenna al massimo campionato. Otto giocatori di classe compresa tra 1997 e 2001, con gli schiacciatori canadesi Koppers e Loeppky e Zonca alla prima stagione in SuperLega. Tornati nel primo campionato nazionale Arasomwan, il ‘figlio d’arte’ Giuliani e Redwitz. A portare esperienza e personalità tra le nuove leve figurano proprio il 40enne Redwitz e il 35enne Mengozzi. Confermati Kovacic e Grozdanov, ma anche atleti a caccia del definitivo salto di qualità come Batak, Stefani (nel giro della nazionale Under 20) e Recine. Direttore d’orchestra da coach e ds è Marco Bonitta.

Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “La vittoria al tie break con Ravenna nel girone di andata fu un segnale importante. Un episodio che ci ha aiutato a crescere. Bisogna affrontare la Consar con massima attenzione e carica agonistica. Si tratta di una squadra giovane, ma valida e combattiva. Dovremo tenere una buona intensità di gioco. Stiamo lavorando su diversi aspetti proprio per avere una maggiore continuità. Non scendiamo in campo solo in funzione dei 3 punti, ma anche per progredire e trovare reazioni sempre più rapide nei momenti incerti dei match”.

Francesco Recine (schiacciatore Consar Ravenna): “Giocare contro la Lube per me è sempre emozionante. In chiave volley sono nato e cresciuto nel club marchigiano, visto che mio padre lavorava lì e ho fatto tutta la trafila dal minivolley fino all’Under 20. Un’esperienza bellissima, una grande opportunità che ho cercato di sfruttare nel miglior modo possibile. Ci siamo tolti anche parecchi sfizi, vincendo 5 campionati italiani giovanili. Siamo consci delle difficoltà del match: sfidiamo un’armata e tenteremo di opporci al meglio. All’andata non ci aspettavamo il risultato, poi è arrivato. Ci riproveremo”.

Gli arbitri del match

La gara sarà diretta da Giuseppe Curto di Gorizia e Daniele Rapisarda di Udine.

Sfida numero 32 con Ravenna

Cucine Lube Civitanova e Ravenna si sono già incrociate in 31 occasioni. I biancorossi hanno avuto la meglio in 24 match, i rivali l’hanno spuntata 7 volte.

Gli ex del match

Enrico Diamantini ha giocato a Ravenna nel 2017/18, Kamil Rychlicki ha vestito la maglia del club romagnolo nel 2018/19.

Giocatori a caccia di record

In carriera: Eric Loeppky – 1 punti ai 100, Paolo Zonca – 5 muri vincenti ai 200 (Consar Ravenna). Simone Anzani – 1 battute vincenti ai 100, Robertlandy Simon – 16 punti ai 1400 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire Ravenna – Lube

Diretta RAI Sport e live streaming su raiplay.it con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati con ampio pre e post partita (anche su YouTube e Facebook di Radio Arancia, nonché su Arancia Television 210 digitale terrestre o sulla App Radio TV Arancia & More).

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Replica televisiva lunedì alle 21 e martedì alle 14 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con la telecronaca di Gianluca Pascucci.