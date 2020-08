Whirlpool, torna ad aumentare la produzione entro fine mese

Ottima notizia per i lavoratori dell’azienda Whirlpool che, dopo un periodo difficile, possono vedere una luce in fondo al tunnel.

Nuova commessa da 9.000 pezzi di piani cottura elettrici e a gas da evadere entro fine agosto per lo stabilimento Whirlpool di Melano di Fabriano. I volumi, a consuntivo di fine anno, dovrebbero essere sempre deficitari per un 10%, come rimarcato dalla stessa multinazionale americana nel corso dell’ultimo incontro in remoto al Mise alla presenza dei sindacati. Ma si sta assistendo a un’inversione di tendenza che lascia ben sperare per la fine del 2020.

Tanto da indurre Whirlpool a ricorrere a lavoratori interinali, prima 30, innalzati poi a 40-50 unità per fare fronte alle nuove commesse.