Winter Skill Cup e Cross Ancona: 400 iscritti

Il fine settimana di sabato 20 e domenica 21 novembre sarà un importante momento promozionale del ciclocross ad Ancona il cui merito va alla capacità organizzativa e alle tante professionalità messe in campo dal Pedale Chiaravallese e dal Pedale Aguglianese nell’allestire la quinta edizione del Cross Ancona-Trofeo Le Velò che si ripresenta con una veste del tutto nuova a livello di immagine. L’abbinamento a prova del Master Cross Selle Smp catalizzerà l’attenzione dei media e dell’intero movimento ciclistico con la presenza di tutti i migliori atleti del ciclocross nazionale.

SABATO 20 – Presso l’area verde esterna allo Stadio del Conero (PalaRossini) nel pomeriggio di sabato (domani) a partire dalle 17:00, l’evento Winter Skill Cup è una manifestazione ciclistica di abilita riservata alle categorie agonistiche e amatoriali che si svolge in prova unica allo scopo di promuovere l’apprendimento delle abilità primarie e secondarie del ciclismo. La particolarità di questa manifestazione è costituita da un percorso di lunghezza compresa tra i 50 e i 200 metri lungo il quale vengono inserite delle difficoltà di vario tipo che l’atleta dovrà affrontare in maniera corretta senza effettuare errori ed uscire dal percorso. Le difficoltà in oggetto sono la pedana, lo slalom, le balle di paglia, le gomme, la scala, la piramide, l’arco limbo, le tavole da ciclocross e la presa della borraccia. Tutti i partecipanti di questa inedità specialità vengono suddivisi in tre gruppi: il primo dai 6 ai 12 anni (percorso semplificato senza classifica), il secondo dai 13 ai 16 anni e il terzo dai 17 anni in su.

DOMENICA 21 – Dopo giorni di accurata preparazione, gli organizzatori hanno allestito un corposo programma che porterà la manifestazione ad abbracciare quasi l’intera giornata. Si gareggia all’interno dell’area verde esterna allo Stadio del Conero (PalaRossini) su un tracciato di 2800 metri circa che sa coniugare al meglio tecnica e spettacolo tra sterrato, lievi contropendenze, pochissimo asfalto e con l’aggiunta delle scalinate. Questo il programma orario completo della manifestazione che vede ancora l’esclusione della categoria G6: ritrovo alle 7:00 presso lo Stadio del Conero (PalaRossini), prova percorso tra le 7:30 e le 8:45, prima batteria di partenza alle 9:00 per tutti i master uomini e donne master (durata circa 40 minuti), seconda partenza alle 10:00 riservata ai G6 uomini e donne (durata 20 minuti), a seguire nell’ordine alle 10:40 esordienti uomini secondo anno, alle 11:30 in promiscuità donne allieve e donne esordienti (30 minuti), alle 12:10 per gli allievi uomini (30 minuti) con partenza separata tra atleti di primo e secondo anno. Pausa ed altra prova percorso tra le 13:00 e le 13:50 per lasciare spazio alle 14:00 alle categorie juniores e donne open (40 minuti), ultima batteria alle 15:90 per élite ed under 23 (60 minuti). La chiamata in griglia per gli atleti avverrà 15 minuti prima di ogni singola partenza. Il campo gara è facilmente raggiungibile dall’uscita Ancona Sud-Osimo dell’A14 e può contare sull’ampio parcheggio dello Stadio del Conero e della vicina stazione ferroviaria di Varano. Ci sono tutti i migliori presupposti per assistere ad una bella manifestazione ciclocrossistica di richiamo nazionale alla presenza del neo cittì azzurro Daniele Pontoni. A questo link l’elenco ufficiale degli iscritti dal sito Treviso Mtb https://www.trevisomtb.it/DettaglioClassifica.aspx?Tipo=Classifiche&IDContenuto=11840&ID=3983&fbclid=IwAR09CrJ4VlGHlOmlpAJomS_1X6Ht–The7A4jjWZsxTLc95GPG-H6MxQDEg