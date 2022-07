Zack Chouhdi di Fano al concorso Il più bello d’Italia 2022

Zack Chouhdi, altezza 1.80, di Fano, lavora nel settore nautico, origini arabe .. passioni per il calcio palestra moda, partecipa al concorso Il più bello d’Italia 2022 rappresentando le Marche.

E’ iniziato tutto per gioco .. un’ agenzia di moda l’ha notato in una sfilata portandolo a partecipare al concorso; conquistando la giuria per la sua semplicità, ma sopratutto per la sua bellezza mediterranea, ora è in finale nazionale e avrà il pass per la super finalissima a Roma con le Miss Italia.