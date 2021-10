34 enne cade dalla falesia La Spiaggia e muore sul colpo

Un uomo di 34enne residente a Matelica è morto nel pomeriggio dopo essere caduto durante un’uscita ad arrampicarsi sulla falesia denominata “La spiaggia” nel comune di Pioraco nel Maceratese.

La tragedia è accaduta intorno alle 15:45 quando dalla Centrale Operativa del 118 è scattata l’attivazione della Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata.

Il 34enne, durante la discesa, per cause in fase di accertamento è precipitato per più di 15 metri impattando violentemente con il suolo. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. E’ stato richiesto per lui il decollo dell’elisoccorso e nel frattempo è stato stabilizzato e posto su una barella. Purtroppo, le lesioni riportate non hanno lasciato scampo al rocciatore che è deceduto poco dopo l’atterraggio dell’aeromobile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pioraco