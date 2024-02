Lewis Hamilton passa alla Ferrari nel 2025

Toto Wolff annuncia la fine della collaborazione con la Mercedes

Il 1° febbraio, una notizia che ha fatto tremare il mondo della Formula 1: Lewis Hamilton farà il suo ingresso nella scuderia Ferrari.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 1, 2024

La dichiarazione ufficiale è giunta direttamente dalla Mercedes, battendo in velocità la Ferrari su questa operazione di mercato.

Il celebre pilota britannico, Lewis Hamilton, diventerà ufficialmente un membro della squadra Ferrari nella mattinata del 1° febbraio.

Questa rivelazione ha rappresentato una svolta epocale sia per la Formula 1 che per Maranello, soprattutto quando c’era curiosità sul futuro di Carlos Sainz dopo il rinnovo di contratto di Leclerc.

Il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 ha annunciato la separazione da Lewis Hamilton al termine della stagione 2024, poiché Hamilton ha attivato una clausola di rescissione nel contratto annunciato l’anno precedente.

David Croft, la voce storica della F1 su Sky Sport UK, ha commentato con entusiasmo il passaggio di Hamilton alla Ferrari: “Lewis Hamilton alla Ferrari! Ho sempre pensato che sarebbe successo un giorno, e finalmente sembra che avverrà nel 2025. È una mossa sismica, simile a quando Hamilton firmò per la Mercedes, e come allora, non vedo aspetti negativi. Senza dubbio, il colpo di mercato più significativo, proprio nel giorno di chiusura del calciomercato.”