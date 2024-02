Festival di Sanremo 2024: un viaggio musicale in tutte le serate

Al via alle 20.30. Notevole presenta di ospiti

Il Festival della Canzone Italiana a Sanremo, nell’edizione 2024, si appresta a regalare emozioni senza tempo in questa 74ª straordinaria kermesse con partenza alle ore 20.30.

Amadeus, direttore artistico, ha anticipato un evento che promette di far vibrare il cuore del pubblico con performance indimenticabili e momenti di pura magia.

Sanremo 2024, Amadeus: i 30 cantanti in gara

Ecco un’anteprima sera per sera che caratterizzerà questo indimenticabile evento

Martedì 6 febbraio – La serata di apertura accoglierà l’esibizione di tutte e 30 le canzoni in gara, valutate dalla sala stampa.

Amadeus svelerà la top ten a fine serata. Accanto a lui sul palco ci sarà Marco Mengoni, lo scorso vincitore. Gli ospiti includono Lazza a Piazza Colombo e Tedua in collegamento dalla nave Costa Smeralda.

All’Ariston, sarà presente anche Edoardo Leo per presentare la fiction “Il clandestino”.

Mercoledì 7 febbraio – Quindici talentuosi artisti si esibiranno stasera, presentati da quelli che hanno riposato (sorteggiati).

Al termine, verrà stilata una nuova classifica, con il voto della giuria delle Radio e del Televoto. Giorgia sarà la co-conduttrice, mentre John Travolta e Giovanni Allevi faranno brillare l’Ariston con le loro performance.

Inoltre, Leo Gassmann e il cast di Mare fuori saranno presenti, insieme alla Nuova Orchestra Santa Balera per celebrare i 70 anni di Romagna mia.

Giovedì 8 febbraio – Un’altra emozionante serata vedrà sul palco altri quindici artisti, presentati dagli altri quindici.

Anche questa volta, si seguirà lo stesso meccanismo di votazione e classifica. Teresa Mannino sarà la co-conduttrice e gli ospiti includeranno Russell Crowe con la sua band Indoor e il leggendario Eros Ramazzotti.

Inoltre, si esibiranno Paola & Chiara a Piazza Colombo e Bresh sulla nave Costa Smeralda.

Venerdì 9 febbraio – È la serata tanto attesa delle cover e dei duetti, un momento magico per tutti gli amanti della musica.

Le esibizioni saranno valutate con un sistema misto, composto da televoto, sala stampa e giuria delle radio. Lorella Cuccarini sarà la co-conduttrice e gli ospiti includeranno il cast della serie Mameli e la talentuosa Arisa a Piazza Colombo.

Inoltre, Gigi D’Agostino farà ballare tutti alla consolle sulla nave.

Sabato 10 febbraio – La serata finale sarà un tripudio di emozioni con tutti e 30 i Big sul palco, presentati anche da Fiorello.

Amadeus svelerà la classifica provvisoria e darà il via al televoto. Sul palco, ospiti come Luca Argentero, Claudio Gioè per Makari 3, il celebre Roberto Bolle e la meravigliosa Gigliola Cinquetti, mentre Tedua si esibirà nuovamente dalla Costa Smeralda e Tananai sarà protagonista a Piazza Colombo.