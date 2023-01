Anche nel 2023 “Equilibrio e movimento per la salute” a Grottammare

GROTTAMMARE – Anche nel 2023 si svolgeranno le attività del progetto “Equilibrio e movimento per la salute” presso l’impianto al coperto dalla pista di pattinaggio Angels in via Salvo d’Acquisto.

Si tratta di un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale organizzato dagli assessorati alla salute, allo sport, all’inclusione e alla comunicazione del Comune di Grottammare, dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, con la collaborazione di Qualis Lab – Ormodiagnostica.

Il corso, a cui è ancora possibile iscriversi ma che va avanti ininterrottamente da più di 3 anni, si svolge ogni martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 con la direzione tecnica della professoressa Sara Piunti.

La prima lezione dell’anno 2023 si svolgerà martedì 10 gennaio.

Le lezioni, nell’impianto al coperto della pista di pattinaggio, andranno avanti fino alla primavera 2023. Nel periodo primaverile, estivo ed autunnale invece le attività si svolgeranno presso il Parco Urbano del I Maggio.

Per la partecipazione, aperta a cittadini di ogni età, occorre contattare il numero 3442229927.

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com .