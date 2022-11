Ancona, appuntamento domani, 29 novembre, con Rosangela Pesenti

Con l’appuntamento di domani, 29 novembre, con Rosangela Pesenti dell’ UDI- Unione Donne Italiane si conclude il ciclo di appuntamenti “Ogni diritto in meno è uno schiaffo in più” organizzato dal Comune di Ancona e AMAD (Associazione Multietnica Antirazzista Donne) presso Spazio Presente- Museo della Città, alle ore 17,30 per confrontarsi sulla sempre fragile condizione femminile nel mondo in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, in presenza di esperte, testimoni, artiste e attiviste.

OGGI 28 novembre alla stessa ora la giornalista e scrittrice italo-siriana Asmae Dachan inquadrerà il tema “Siria: la guerra è femmina solo nel nome” che segue il filo rosso della situazione mediorientale dell’intera rassegna. Partendo dagli ossimori della guerra “spose bambine” e “bambini soldato” traccerà il quadro della situazione siriana, a più di dieci anni di un conflitto mai sopito con uno sguardo attento proprio sulla dimensione femminile. Le donne in guerra rischiano di diventare vittime due volte, i loro corpi usati come armi accessorie con gli stupri etnici. In guerra le donne continuano a fiorire, a dare la vita, a crescere figli, in mezzo alla distruzione e alla violenza.

Fino a domani (ore 20) sempre a SPAZIO PRESENTE si possono ammirare i pregevoli scatti dell’artista palestinese NIDAA BADWAN esposti nella mostra “Sconfiggere il dolore con la bellezza”.