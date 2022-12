Ancona, tunisino arrestato per rapina in concorso

Ruba le scarpe in un negozio e strattona vigilante

Su disposizione della Sala Operativa della Questura di Ancona, uomini della Squadra Volante si portava in via Albertini ad Ancona presso un esercizio commerciale, ove il richiedente, nonché responsabile del negozio, riferiva di aver fermato un soggetto autore di furto.

Gli agenti, trovandosi a poche centinaia di metri dal luogo della segnalazione, giungevano velocemente in loco e, raggiunto il parcheggio del negozio, notavano un soggetto che indossava un cappotto ed un pantalone della tuta nero, che si allontanava in direzione di Via Albertini, inseguito dal richiedente e dall’addetto all’antitaccheggio.

Immediatamente gli agenti, avvedutisi di quanto stava accadendo, si mettevano all’inseguimento dell’uomo, intercettandolo poco dopo e mettendolo in sicurezza all’interno della vettura di servizio.

L’uomo veniva identificato per un tunisino di 21 anni con pregiudizi per reati contro il patrimonio, regolare sul territorio nazionale.

Gli agenti, una volta assicurato il reo, prendevano contattati con il richiedente l’intervento, nonché responsabile dell’esercizio commerciale.

Questi riferiva che pochi minuti prima una delle dipendenti aveva notato due soggetti intenti a provare delle scarpe in esposizione, dei quali non era riuscita a vedere i volti poiché coperti da un terzo individuo che con il chiaro intento di occultare le figure, stazionava davanti ai medesimi.

La dipendente, poco dopo, aveva notato la presenza, nel medesimo luogo ove erano precedentemente posizionati i soggetti, di tre scatole di scarpe, contenenti calzature usate di diversa marca e modello rispetto a quelle originariamente previste nelle medesime confezioni, nonché delle placche antitaccheggio visibilmente forzate.

Avvertito di ciò, il responsabile decideva di portarsi all’uscita del negozio, al fine di rintracciare gli autori del fatto.

Pochi istanti dopo, aveva notato due giovani, indossanti un paio di scarpe di colore nero ed un paio di scarpe di colore bianco e grigio all’apparenza nuove di zecca e corrispondenti a quelle mancanti dalle scatole, i quali, superata la barriera casse, si erano diretti rapidamente verso l’uscita.

A quel punto, i due addetti del negozio avevano provveduto a fermare i giovani, chiedendo contezza della provenienza delle scarpe indossate ma, immediatamente, i rei avevano spintonato energicamente il responsabile e l’addetto antitaccheggio, guadagnando l’uscita, facendo perdere al responsabile l’equilibrio e facendogli sbattere la mano destra contro un espositore.

Mentre il soggetto indossante le calzature di colore bianco e grigio riusciva a garantirsi la fuga, il ragazzo tunisino veniva bloccato sul parcheggio di pertinenza dell’esercizio commerciale dalla Volante prontamente giunta in loco.

Il tunisino veniva accompagnato in Questura al fine di essere sottoposto ai dovuti rilievi foto-dattiloscopici e veniva tratto arresto per il reato di rapina in concorso. Il P.M. di turno disponeva che l’arrestato venisse tradotto presso la Casa Circondariale Montacuto a disposizione dell’A.G. procedente.