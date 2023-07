Anziana soffre di solitudine e chiama la Croce Gialla per compagnia ad Ancona

La solitudine colpisce gli anziani specialmente nella stagione estiva: una donna chiama la Croce gialla dicendo di sentirsi male ma poi con i sanitari intervenuti per soccorrerla ammette che si sentiva sola e che aveva bisogno di un po’ di compagnia.

E’ accaduto qualche giorno fa ad Ancona nel quartiere Adriatico.

La Croce gialla aveva ricevuto una richiesta di soccorso da una donna ultraottantenne alle prese con un asserito malore. I sanitari avevano visitato l’anziana e riscontrato che tutti i parametri risultavano nella norma. A quel punto, la donna ha candidamente rivelato al personale della Croce gialla che in realtà aveva chiamato perché si sentiva sola e voleva qualcuno con cui scambiare qualche parola: ha offerto un caffè ai sanitari che, mostrando solidarietà e umanità, si sono fermati per qualche minuto con la signora prima di tornare all’attività di assistenza; non prima di aver comunicato alla centrale il loro ritorno all’operatività.

Complice il caldo e le vacanze estive, con le città che si svuotano, non sono infrequenti i casi di persone anziane che si appoggiano alla Croce gialla d’estate: ad esempio, alcuni approfittano della sala con aria condizionata della sede di Ancona per stazionare, difendersi dall’afa e anche dalla solitudine