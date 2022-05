Ascoli-Benevento 0-1, Lapadula spezza i sogni promozione dei bianconeri

Ascoli-Benevento 0-1 in una partita del primo turno dei play off del campionato di Serie B che spezza i sogni promozione della squadra marchigiana.

Gol decisivo di Lapadula al 38′ pt.

I campani si qualificano per le semifinali, in cui affronteranno il Pisa, con partita di andata al Vigorito il 17 maggio e ritorno in Toscana il 21.

Domani, nell’altra partita del ‘preliminare’, si affronteranno Brescia e Perugia, e da questo confronto uscirà la rivale del Monza nelle semifinali del 18 e del 22.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (27’ st Salvi), Botteghin, Bellusci, Falasco (36’ st Eramo); Collocolo (17’ st Bidaoui), Caligara (36’ st Ricci), Saric; Maistro (27’ st Paganini); Tsadjout, Dionisi. A disp.: Bolletta, Guarna, Tavcar, Iliev, Quaranta, Franzolini, Fontana. All. Sottil

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia (35’ st Vogliacco), Glik, Barba, Masciangelo; Acampora (44’ st Petriccione), Calò, Ionita (12’ st Elia); Improta (44’ st Foulon), Lapadula, Tello. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Farias, Insigne, Viviani, Pastina, Forte, Brignola. All.: Caserta

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

RETI: 38’ pt Lapadula (B)

NOTE: ammoniti Calò (B), Acampora (B), Improta (B), Dionisi (A), Leali (A). Al 43’ st allontanato dalla panchina il preparatore dei portieri Petrazzuolo (A) per proteste. Espulso al 51’ st Dionisi (A). Spettatori 10.797 per un incasso di 148.742,00 €. Rec. 5’ pt, 6’ st.