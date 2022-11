Ascoli, Donati: Sono felice di questo inizio stagione

Francesco Donati, arrivato quest’anno all’Ascoli dall’Empoli, ha parlato dell’impatto avuto con la Serie B e di questo primo scorcio di stagione. Il terzino toscano non ha partecipato all’ultima trasferta di Venezia per un problema fisico, lasciato alle spalle:

“Ho avuto un’infiammazione tendinea, ora sono tornato in gruppo, sono pronto per Brescia”.

Alla sua prima esperienza in B Donati ha già all’attivo 8 presenze fra Campionato e Coppa e 1 gol a Marassi contro la Sampdoria:

“Sinceramente questo inizio stagione è stato per me inaspettato, non pensavo di trovare questo spazio, sono concentrato a dare il massimo a ogni allenamento per poter poi essere scelto dal Mister, cerco di rendermi utile; sono felicissimo di questo inizio, spero di continuare così tutto l’anno e poter dare una mano alla squadra”.

Sui compagni:

“Sono importantissimi, i più esperti cercano di aiutare noi giovani, in ogni allenamento ci dicono cosa dobbiamo migliorare. Sia fuori che dentro il campo sono un’ottima guida per noi, dobbiamo seguirli e cercare di dare il massimo”.

Sono tutti titolari:

“Non essendoci titolari, come ha detto il Mister, siamo tutti più partecipi durante gli allenamenti e in rifinitura, ognuno di noi dà il 100% per essere scelto e iniziare la partita, anche se chi è subentrato si è rivelato decisivo, quindi tutti noi dobbiamo essere pronti o dal 1’ o in corso”.

Dal 4-3-3 al 3-5-2:

“Da quinto di centrocampo il Mister mi chiede sempre di dare un occhio alla linea difensiva, ma devo dare maggiore spinta in avanti, uscite aggressive sui terzini avversari, oltre a supportare la manovra, arrivare al cross e chiudere l’azione. Anche l’anno scorso con la Juve Stabia abbiamo affrontato un cambio di modulo, siamo passati dal 4-2-3-1 e poi 3-5-2, quindi sono abituato”.

Brescia:

“Sarà una gara difficile, uno scontro diretto contro una squadra che ha i nostri stessi punti, vogliamo prolungare la striscia positiva e rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci seguono sempre, stiamo dando il massimo in allenamento per farci trovare pronti”.

Brescia primo in graduatoria per gol segnati negli ultimi minuti:

“Sarà necessaria un’attenzione particolare, nei minuti finali subentra la stanchezza generale, ma dovremo tenere alta la concentrazione come abbiamo fatto nelle ultime uscite, la nostra difesa ha sempre mostrato questa dote, ce la metteremo tutta”.