Ascoli, il diesse Polito: Chi non vuole lottare sarà ceduto

Conferenza stampa del Direttore Sportivo Ciro Polito e del nuovo allenatore bianconero Andrea Sottil.

DS Polito: “Sono arrivato cinque giorni fa, ringrazio Mister Delio Rossi per la professionalità e la dedizione, purtroppo nel calcio l’allenatore è quello che paga, questo cambio è necessario per dare una scossa. Siamo in un momento delicato, sono state spese tante parole e fatte promesse, ma la promessa che oggi possiamo fare è lavorare, mettere dedizione in quello che facciamo, tempo e testa per questa squadra e per questa piazza gloriosa, che merita rispetto. Se vengo ad Ascoli è per metterci la faccia, sarò il primo a venire in conferenza quando le cose vanno male o quando i tifosi vogliono parlare”.

Mister Sottil: “Vorrei ringraziare la proprietà, il DS Polito e il DG Ducci per avermi scelto come guida tecnica di una piazza di grandissima tradizione e molto importante. Appena ho sentito il Direttore al telefono non ho esitato, sono qui perché credo in lui, nella sua fame calcistica, nella sua conoscenza, credo nella squadra, penso abbia grandi qualità, è un po’ malata, va curata, sta a me farlo, credo che sia competitiva e che abbia tutti i mezzi per risalire la classifica. In questa squadra qualche giocatore lo conosco, ce ne sono di importanti, altri li ho visti in video, ho visionato tutte le partite e le ho analizzate, devo essere bravo a non infondere troppe idee che possano far andare più in confusione. Un’idea tattica ce l’ho, da stamattina ho iniziato a lavorarci, ho giocatori che possono darmi delle varianti anche a gara in corsa. Al mercato ci pensa il DS, noi viaggiamo insieme, ma sono molto concentrato sulle prossime tre partite, ora voglio trarre il massimo da queste. La squadra si è subito messa a disposizione, ma non deve essere solo entusiasmo iniziale, che poi svanisce – l’ho detto alla squadra – ci sono ancora 24 partite, dobbiamo ricominciare a vincere, a fare punti importanti, dobbiamo risalire la china, ci sono 72 punti a disposizione”.

Nel corso della conferenza stampa Il DS Polito ha affrontato le questioni relative ai rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza, la questione Ninkovic e le strategie di mercato:

“A gennaio chi non vuole e non se la sente di lottare per questa società gloriosa verrà subito sostituito. Devo trovare i giocatori adatti, che vogliono venire a battagliare con noi. Se dobbiamo cambiare dieci facce lo faremo, il nome serve a poco. Il Patron ha fatto tanti sacrifici. Chi non vuole stare qua, bandiere o non bandiere, va fuori”.

.