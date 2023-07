Ascoli, mister Viali: Il gruppo si sta conoscendo

Mister Viali, appena arrivato all’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama, ha parlato alla web TV bianconera: dal messaggio che intende trasferire alla squadra fin da subito ai nuovi acquisti Masini, Millico, D’Uffizi. Infine un riferimento ai sorteggi del calendario di B con l’Ascoli che debutterà contro il Cosenza, ex squadra del tecnico:

“Ci stiamo conoscendo man mano, i ragazzi stanno arrivando, vedo grande voglia di ricominciare, partiremo nei primi giorni con i test e a Cascia inizieremo la vera preparazione. Il messaggio che trasferirò alla squadra sarà molto semplice, voglio vedere voglia di lavorare, di sacrificarsi per cercare di migliorare di settimana in settimana. Masini? E’ un ragazzo che ha già buona esperienza in Serie C, ha grande intensità, è bravo negli inserimenti e ad arrivare in conclusione, cercavamo un giocatore con quelle caratteristiche. Millico è un ragazzo che ha grandissime qualità, da anni è sulla bocca di tutti, cerca la consacrazione e speriamo d’essere noi bravi a dargliela. D’Uffizi è un giocatore molto giovane, che in Serie C ha già fatto vedere cose molto interessanti, il Direttore non se l’è fatto scappare”.

Sul Campionato: “Curioso iniziare la stagione a Cosenza, tornare lì dopo l’esperienza della passata stagione sarà speciale, non sarà una gara qualsiasi; tornarci subito in questo modo è sicuramente curioso, rivedrò tante persone con cui ho condiviso un’esperienza fantastica, quindi avrò questo piacere, ma nei 90’ sarà una battaglia come tutte le altre. Sapevamo che a causa dei lavori allo stadio non avremmo iniziato in casa, siamo pronti. Al di là di cominciare dentro o fuori, ce la giocheremo in ogni partita per provare ad ottenere il massimo”.