Ascoli, riaperta la campagna abbonamenti fino al 3 settembre

16.172 sono state le presenze al Del Duca in occasione delle prime due partite di campionato dell’Ascoli contro Ternana e Spal.

Un numero considerevole per una città di poco più di 45.000 abitanti, segno che l’Ascoli Calcio ha un valore sociale prima ancora che sportivo. Fra gli 8.456 di Ascoli-Ternana e i 7.716 di Ascoli-Spal c’erano i 3.648 abbonati, che, incuranti di date, orari, impegni o impedimenti di sorta, hanno voluto dare un segnale a Club e squadra.

Un segnale di presenza, di amore incondizionato, di attaccamento, di sostegno. Hanno voluto dire “noi ci siamo a prescindere” e di questo va dato atto e va dato merito a tutti loro, uno ciascuno. E poi ci sono gli indecisi, che per ragioni assolutamente personali, e per questo insindacabili, hanno preferito acquistare i biglietti per poi ricredersi e chiedere la riapertura della campagna abbonamenti, che praticava prezzi decisamente scontati per singoli e famiglie. E’ per loro che l’Ascoli Calcio ha deciso di riaprire per dieci giorni la sottoscrizione delle tessere per le 17 partite di calendario al Del Duca: dalle ore 16:00 di domani, mercoledì 24 agosto, e fino alle ore 14:00 di sabato 3 settembre, giorno di Ascoli-Cittadella, sarà possibile acquistare l’abbonamento presso i punti vendita TicketOne, allo store di via Cairoli e online.