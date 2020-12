Ascoli-Spal, le parole di Saric e Quaranta

Vittoria per 2-0 dell’Ascoli sulla Spal: le parole di due protagonisti del match del Del Duca.

Queste le dichiarazioni a caldo del centrocampista bianconero Dario Saric:

“Abbiamo giocato una grande partita, si è vista la differenza rispetto alle altre gare, abbiamo messo voglia, cattiveria, tutto quello che serve per vincere. Eravamo ben messi in campo, organizzati, poi il risultato parla chiaro; non abbiamo fatto ancora nulla, ma le vittorie danno morale e consapevolezza in più per lavorare meglio”.

Questo il commento a fine gara del difensore bianconero Danilo Quaranta:

“E’ stata una partita combattuta, sofferta, siamo molto contenti per aver ottenuto i tre punti e per non aver incassato gol. Quando c’è un cambio c’è in genere uno scatto dal punto di vista mentale, oggi siamo entrati in campo aggressivi e abbiamo mantenuto quel piglio per tutti i novanta minuti e questo ci ha consentito di mantenere il risultato. Questa vittoria ci farà certamente allenare con maggiore serenità, ma sappiamo che la strada è lunga e tutta in salita, ci prepariamo alla prossima partita con lo stesso atteggiamento di oggi”.