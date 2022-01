Capodanno, sparano con la scacciacani: quattro denunce ad Ancona

Festeggiamenti di Capodanno Foltre le righe per quattro persone ad Ancona che sono state denunciate dalla Polizia.

In Piazza del Plebiscito ad Ancona quattro persone, appena uscite da un locale, stavano sparando alcuni colpi, alternandosi tra loro, utilizzando una pistola scacciacani, seppur munita di tappo rosso, per festeggiare Capodanno.

Il proprietario dell’arma è stato sanzionato dalla Squadra amministrativa e di sicurezza della Questura per la violazione amministrativa dell’ordinanza del sindaco che vieta i botti ed i petardi.

Quel tipo di esplosioni, spiega la Questura, oltre a essere vietate dalla normativa comunale sono pericolose per la pubblica incolumità e sicurezza dei soggetti che in quel momento si trovavano in Piazza