Conferenza sui Nativi Americani di Raffaella Milandri a Pesaro

Venerdì 12 novembre alle 17.30, presso la Sala storica della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro, in via Cairoli 52, si terrà la conferenza “I Nativi Americani oggi” che avrà come relatrice la sambenedettese Raffaella Milandri, nota studiosa e attivista per i diritti umani dei Nativi Americani e dei Popoli Indigeni.

Dice la Milandri: “Il rispetto di una cultura inizia dalla conoscenza. Non è ammissibile, oggi, ignorare la realtà di oltre nove milioni di Nativi Americani, che appartengono a 576 tribù riconosciute dal governo statunitense. In Italia sono molti ad apprezzare gli Indiani d’America, eppure occorre conoscerne la realtà: non sono in via di estinzione, e non vivono nei teepee. Sono una realtà sociale viva e pulsante, tanto è vero che il Segretario degli Interni americano è Deb Haaland, membro degli Indiani Pueblo”.

L’evento è organizzato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro, storica associazione di cui sono stati membri, tra gli altri, anche Beniamino Gigli, Pietro Mascagni e Gioachino Rossini, e dalla Omnibus Omnes, associazione di San Benedetto del Tronto. I saluti ufficiali saranno del Dott. Emilio Melchiorri, presidente del S.O.M.S., presenterà il giornalista Paolo Montanari e le letture sarannoa cura dell’attore Franco Andruccioli. Per l’occasione verrà presentato in anteprima l’ultimo libro della Milandri, scrittrice e giornalista: “Nativi Americani. Guida alle Tribù e alle Riserve Indiane negli Stati Uniti”, edito da Mauna Kea Edizioni, un testo basilare per conoscere la situazione aggiornata degli Indiani d’America e che, attraverso un excursus storico su riserve e trattati, fornisce il quadro completo di tribù e riserve indiane, dei pow wow (le tradizionali celebrazioni tribali), e di tanti altri dati, diviso per stati americani. Durante la conferenza saranno proiettati alcuni filmati e foto raccolti dalla Milandri durante i suoi molteplici viaggi negli States dove, lo ricordiamo, è membro adottivo di una famiglia della Crow Nation e membro onorario della Four Winds Cherokee Tribe, per cui è anche portavoce per l’Italia. Un evento sui Nativi Americani, ma all’insegna della marchigianità, in cui relatori e associazioni uniscono le Marche dal sud al nord.

Loading...