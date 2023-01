Consegnata la Costituzione italiana ai neo diciottenni di Montelupone

Seguendo una tradizione consolidata, il Sindaco Rolando Pecora e la Giunta comunale di Montelupone hanno iniziato l’anno accogliendo i neo diciottenni al Teatro Nicola Degli Angeli e consegnando loro una copia della Costituzione.

Una bella serata trascorsa riflettendo sul senso di responsabilità che ogni cittadino deve avere nei confronti della collettività e del bene comune, per guardare al futuro con maggiore serenità.

“Da questo punto di vista i ragazzi, che sono il nostro futuro, hanno un ruolo da protagonisti, sia come destinatari delle decisioni che un buon amministratore deve prendere – ha detto il primo cittadino Rolando Pecora – che come attori e artefici del futuro. L’appuntamento di quest’anno assume un valore ancora più importante dal momento che solo qualche settimana fa la Costituzione italiana ha compiuto 75 anni ed essa potrà e dovrà rappresentare un punto di riferimento per tutti i ragazzi che seppure giovani, con la maggiore età diventano giovani uomini e donne”.

Partendo dalla testimonianza video di alcuni coetanei, i ragazzi hanno riflettuto sui principi fondamentali della nostra Costituzione, scoprendone la bellezza, la modernità e lo sguardo sul futuro che tali principi garantiscono ad ogni cittadino.

