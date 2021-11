Covid, aumentano i ricoveri mentre le terapie intensive rimangono stabili

Sale ancora la pressione sugli ospedali delle Marche a causa della pandemia da Covid 19 nella nostra regione.

Sale ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata sono arrivati a quota 107 (+5) anche se i degenti in Terapia intensiva sono rimasti invariati a 24 di cui 15 si trovano a Pesaro, Marche Nord.

Lo fa sapere il Servizio Sanità delle Marche.

Nell’ultima giornata si sono registrati 181 positivi (incidenza 177,56) e tre decessi (una 89enne di Ancona, un 72enne di Tolentino e un 85enne di Acquaviva Picena) che portano il totale di vittime nella regione a 3.152.

In aumento i ricoverati in terapia semintensiva (29; +4) e nei reparti non intensivi (54; +1). Gli ospiti di strutture territoriali sono 92 e 14 in osservazione nei pronto soccorso.

Il totale dei positivi scende a 5.047 (-2) e le quarantene a 9.403 (-59). Intanto i guariti/dimessi salgono a 115.247 (+207).

I dimessi nell’ultima giornata sono tre.