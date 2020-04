Mascherine, interviene il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.

“Ho ricevuto da alcuni medici la richiesta, che accetto volentieri, di richiamare l’attenzione dei cittadini della comunità provinciale sull’opportunità di non usare mascherine con valvola, visto che le stesse non impediscono la diffusione del virus nell’ambiente ma si limitano a proteggere solo chi le indossa. Si vedono sempre più persone in giro con queste mascherine ma, come mi hanno spiegato i medici, se un asintomatico con Covid 19 indossa la mascherina con valvola, proprio attraverso questa valvola diffonde all’esterno il virus di cui è portatore, rappresentando un focolaio di infezione pericoloso per l’intesa comunità. Sarebbe opportuno dunque che venissero usati gli altri tipi di mascherine: chirurgiche, che sono protettive per gli altri e quindi per tutti se usate in massa, oppure FFP2 ed FFP3 senza valvola, protettive per sé e per gli altri, da usare in situazioni di maggiore esposizione”.