“Delitto sotto le torri”, presentazione del libro di Luca Viozzi ambientato nelle Marche

“Delitto sotto le torri”: doppio appuntamento con l’omonimo libro giallo di Luca Viozzi, lo scrittore che con il suo thriller ambientato ad Ascoli e nel Piceno sta affascinando le Marche e non solo.

L’atmosfera si fa da subito inquietante: in una piccola villa arredata con quadri antichi e librerie piene di letture importanti, si trova un’imponente scrivania in mogano con tre cassetti gemelli. Chiusi a chiave. Solo alla morte del proprietario gli eredi ne scoprono, in parte, il segreto nascosto. I cassetti erano apparentemente identici, ma in realtà uno era meno profondo degli altri due. Con l’aiuto di un tagliacarte in argento, il pannello che custodiva il doppiofondo viene tolto e all’interno si rinviene un faldone con dei legacci colmo di carte. I documenti contengono un elenco di nomi, cifre e strani simboli che sembrano indecifrabili.

Comincia da questo mistero e attorno a un omicidio alquanto strano il libro giallo “Delitto sotto le torri” (Giaconi Editore), che tra intrighi e false piste tenta di dipanare, attraverso le acute indagini del commissario Filippo Salviati, una matassa ingarbugliata.

L’autore Luca Viozzi nasce ad Ascoli Piceno l’1 marzo 1984. Laureato in Ingegneria, oggi è docente di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e presidente dell’Associazione Culturale Allenamente di Petritoli. Il nonno era commissario di polizia a San Benedetto del Tronto e il romanzo è ispirato a un fatto realmente accaduto.

L’appuntamento col mistero è doppio: sabato 18 dicembre, alle ore 16:30, il libro verrà presentato dall’autore e dall’editore Simone Giaconi nella Sala Consiliare di Montottone, nell’ambito della rassegna letteraria “In viaggio con la lettura”; modera il professor Paolo Orsili. Domenica 19 dicembre alle ore 17:30, invece, la presentazione avverrà nella Sala Savi all’interno del Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno.