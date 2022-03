Elda Alvigini protagonista del Workshop e Guest Star di Accademia56 di Ancona

L’attrice Elda Alvigini, l’indimenticabile Stefania Masetti della serie tv “I Cesaroni” è la protagonista del nuovo “Diventare Comici Workshop – Per imparare a non recitare ovvero alla ricerca della verità” che si svolgerà venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 aprile all’Accademia56 di Ancona.

Nel corso del laboratorio ogni partecipante lavorerà in maniera intensiva insieme ad Elda Alvigini su un monologo comico o drammatico scritto da sé o scelto dal proprio repertorio, immergendosi nel proprio personaggio alla ricerca di una verità della propria interpretazione che sappia affascinare il pubblico per spontaneità e naturalezza.

Il Workshop è uno degli ultimi appuntamenti del percorso “Diventare Comici” il cui direttore artistico è Dario Cassini, e vedrà in cattedra anche il docente di Accademia56 Gianluca Budini.

Non solo, sabato 2 aprile alle 21.15 spazio presso l’Accademia56 allo spettacolo di improvvisazione teatrale “Storie, storielle, storiacce” con gli attori del teatro Terra di Nessuno Gianluca Budini, Fabio Ambrosini, Lorenza Rossini, Diego Cardinali e Davide Perla.

Nel ruolo Special Guest del Narratore ritroviamo Elda Alvigini che come un Deus ex machina utilizzerà gli appunti scritti dagli attori per dare il via allo show e guidarli durante tutto lo spettacolo. Le musiche sono di Alessandro Pellegrini; Luci di Mauro Cecili.

ORARI WORKSHOP

Venerdì 1° aprile dalle 20.00 alle 22.00

Sabato 2 aprile: dalle 11.00 alle 18.00

Domenica 3 aprile dalle 11.00 alle 18.00

SPETTACOLO STORIE, STORIELLE, STORIACCE

Ingresso 10 euro

Per info e prenotazioni: 3927704328

L’Accademia56 si trova in via Tombesi 8, Ancona. Per informazioni, visitare il sito: https://accademia56.it oppure telefonare allo 071.9988406 – messaggio whatsapp 392.7704328 – mail [email protected]