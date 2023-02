Fermana-Ancona 2-1, Noviello: Non abbiamo costruito grandi occasioni

Dopo la partita con la Fermana, a parlare è stato mister Marco Noviello: “Siamo andati in svantaggio alla prima occasione costruita dagli avversari – ha detto -. Abbiamo avuto la forza di rimontare, ma è arrivata la beffa della Fermana. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Giandonato, le cose non sono cambiate. L’approccio alla gara? Non è stato sbagliato, però ci siamo appiattiti. Non sono state costruite occasioni degne di nota. Ci avrebbe fatto comodo Petrella per saltare l’uomo, ma il nostro attaccante ha chiesto la sostituzione. Il nostro difetto? Quello di non capitalizzare, non è la prima volta”. Infine su Di Massimo. “Lo volevamo buttare nella mischia, ma il ragazzo durante il riscaldamento avvertiva ancora dolore al piede. Giusto non rischiarlo. E’ una battuta di arresto, con l’Olbia avremo tanta rabbia in corpo”

Loading...