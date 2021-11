Fermo e le donne, domenica 7 l’iniziativa targata US Acli

Domenica 7 novembre è in programma il tour culturale “Fermo e le donne”. L’iniziativa rientra nel progetto dell’U.S. Acli Marche di promozione della salute e di valorizzazione del territorio denominato “Salute in cammino”.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con Cta Fermo, Asd Dspin, Sezione di Fermo di Italia Nostra, Qualis Lab e Coop Alleanza 3.0. Il programma dell’iniziativa prevede il raduno alle ore 9,30 nel parcheggio in terra brecciata di fronte al supermercato Coop Alleanza 3.0 in viale XXV Aprile a Fermo.

Dopo il successo di partecipanti alla prima iniziativa del 24 ottobre, dedicata a “Dai Villanoviani alla Cavalcata dell’Assunta” si replica dunque con un’altra passeggiata cittadina che permetterà di fare attività fisica ma anche di conoscere le bellezze culturali ed architettoniche di cui Fermo è ricca. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare tramite messaggio al numero 3939365509 entro il 5 novembre in quanto l’iniziativa è a numero chiuso. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid. In caso di pioggia o di maltempo gli eventi saranno spostati ad altra data.