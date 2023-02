FilmAmbiente, a Pesaro il docu-film con Greta Thunberg “I Am Greta”

Lunedì 27 febbraio secondo appuntamento del ciclo di docu-film “ FilmAmbiente” presso il cinema Solaris, via Turati, Pesaro.

Greta Thunberg sarà la protagonista di “I Am Greta”, il film che ripercorre il suo attivismo, l’esposizione mediatica, le sue difficoltà e la grande dedizione ad una causa: fronteggiare il cambiamento climatico.

A precedere il film, un cortometraggio di Davide Lomma, “The Quarantine Path” che ci porterà a riflettere sulla nostra società, ormai sempre più lontana dalla vita naturale.

Curatore della rassegna è Francesco Furiassi, grande appassionato di documentaristica e produzioni cinematografiche dal basso.

FilmAmbiente è una iniziativa nata in collaborazione tra Il Ponticello, La Lupus in Fabula e LIPU Pesaro.

Le proiezioni avranno inizio alle 21 presso il Multisala Solaris di Pesaro, ingresso 6 € per ogni proiezione, 5 € per gli iscritti alle associazioni proponenti.

