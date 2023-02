Formazione in azienda, a Civitanova Marche il quarto confronto con i territori

Quarto appuntamento della serie di incontri sul territorio avviati dalla Regione Marche – Assessorato al Lavoro per individuare i fabbisogni formativi aziendali finanziabili dalla nuova programmazione comunitaria e dal Pnrr. Dopo Fano, Ancona e Fermo, sarà la volta di Civitanova Marche, il prossimo 3 marzo, alle ore 10.00, nella sala del Consiglio comunale.

“Sarà ancora una volta – dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi – l’occasione per avviare un proficuo confronto con le realtà imprenditoriali locali, le associazioni di categoria, i lavoratori, gli operatori della formazione, con l’obiettivo di comprendere e rilevare i fabbisogni formativi”.

Come per le precedenti occasioni, saranno presenti l’assessore Aguzzi con i dirigenti regionali competenti per illustrare le opportunità di sviluppo per le Marche offerte dalla programmazione europea 2021-2027 e dal PNRR.