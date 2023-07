Incendio ad un bus al park di Portonovo ad Ancona: nessun ferito

Paura ad Ancona dove un incendio è divampato all’interno di un bus nel parcheggio scambiatore di Portonovo ad Ancona.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre: l’unità presente nella località balneare durante il periodo estivo e quella della Centrale di Ancona.

Le fiamme sono state spente dalla parte posteriore dell’autobus e l’area dell’intervento è stata messa in sicurezza. Tutte le persone presenti all’interno dell’autobus sono scese dall’automezzo incolumi. Ingenti i danni nella parte posteriore del mezzo pubblico.

Sono in corso le indagini per capire esattamente cosa sia successo e cosa abbia innescato le fiamme che non hanno causato feriti nè morti.