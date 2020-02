Incendio coinvolge traliccio alta elettricità a Loreto: nessun ferito

Paura ieri in provincia di Ancona dove fuoco ed elettricità sono stati pericolosamente protagonisti senza causare fortunatamente persone ferite nell’accaduto.

Un incendio divampato nel primo pomeriggio in un deposito di materiale legnoso a Loreto, si è poi propagato anche in un altro deposito di materiale edile interessando anche un traliccio elettrico a media tensione (20mila volt). Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Osimo oltre che quelli di Ancona con un’autobotte per spegnere l’incendio e mettere l’area in sicurezza. Presenti anche vigili urbani di Loreto e personale Enel per le verifiche del caso sul traliccio elettrico.