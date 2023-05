Incidente a Mezzina, morto anche un secondo automobilista

L’incidente stradale a Mezzina purtroppo aggrava il bilancio delle vittime. E’ morto infatti nel pomeriggio di oggi presso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona il secondo automobilista coinvolto nell’incidente stradale avvenuto questa mattina.

Nell’impatto frontale fra due vetture, già stamani era deceduto un 87enne di Offida; era invece stato trasferito in eliambulanza in condizioni gravissime al Trauma Center di Ancona il secondo automobilista, un 69enne anche lui di Offida, ma i medici nulla hanno potuto per salvargli la vita.

La notizia è stata confermata poco fa dal sindaco di Offida Luigi Massa che ha espresso “cordoglio alle famiglie a nome di tutta la comunità offidana”. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.