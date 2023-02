Lirica Jesi e Festival Pergolesi Spontini: alla Bit le anticipazioni di date e opere

La Fondazione Pergolesi Spontini sarà alla BIT di Milano, ospite dello stand Regione Marche (Padiglione 3, Stand C 65-C71) e grazie al Consorzio Marche Spettacolo.

Durante i tre giorni della Borsa Internazionale del Turismo, vetrina di riferimento per il settore in Italia, avrà luogo un ricco programma di presentazioni e interventi riferiti a eventi e iniziative del nostro territorio. Tra gli eventi, domenica 12 febbraio dalle ore 11 alle ore 12 si terrà l’incontro “Le Marche della cultura”, nel corso del quale sarà presentato il cartellone dei principali eventi del 2023 e con la partecipazione dei soggetti organizzatori nel territorio. In questa occasione, la Fondazione Pergolesi Spontini, rappresentata dal direttore generale Lucia Chiatti, darà le prime anticipazioni sul XXIII Festival Pergolesi Spontini e sulla 56^ Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, i cui programmi sono firmati nella direzione artistica da Cristian Carrara.

Il Festival musicale intitolato ai due compositori si terrà a Jesi e a Maiolati Spontini dal 29 luglio al 26 settembre 2023. Il tema “Salti di gioia” sarà il filo conduttore di 30 appuntamenti dal barocco al classico, dal jazz fino ai confini del pop: concerti in cantina, musical, nuovi format di musica-gioco per bambini, e ancora danza, letteratura e inclusione.

Al Teatro Pergolesi di Jesi, dal 20 ottobre al 17 dicembre, si terrà la 56esima Stagione Lirica di Tradizione con tre titoli del repertorio operistico di Wolfgang Amadeus Mozart (“Così fan tutte”), Gioachino Rossini (“Il Barbiere di Siviglia”) e Giacomo Puccini (“La Rondine”) e una nuova produzione di teatro musicale contemporaneo in prima esecuzione assoluta, il “De Bello Gallico” di Nicola Campogrande. Sarà una stagione all’insegna della tradizione e della sperimentazione con allestimenti realizzati nel laboratorio di scenografia di Jesi.

