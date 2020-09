Meteo, ondata di maltempo dalla mattina nelle Marche

Il maltempo è tornato ad essere protagonista anche nella nostra regione con un sabato mattina molto complicato dal punto di vista metereologico.

Mattinata di pioggia intensa, vento e grandine ad Ancona. Non si segnalano comunque, per ora, danni particolari in provincia per la grandinata i cui chicchi sono decisamente più piccoli di quelli caduti il 30 agosto scorso: danneggiarono numerose auto in sosta, infissi, tapparelle, finestre e vetrate di palazzi, rendendo necessari oltre 300 interventi dei vigili del fuoco.

Intanto nel Maceratese proseguono gli interventi dei pompieri dopo i danni provocati dal vento forte nel pomeriggio e nella serata di ieri: una ventina le uscite dei vigili del fuoco in particolare nella zona costiera, a Civitanova Marche e a Potenza Picena, ma anche a Montecosaro e altri centri dell’hinterland Maceratese.